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Четырехлетний ребенок погиб в ДТП на Алтае

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В Шебалинском районе Республики Алтай при опрокидывании легковой иномарки погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщает республиканское МВД.

Авария произошла вечером 22 мая на 43-м км автодороги Черга – Ильинка – Мариинск. Автомобиль Toyota Carina вылетел с проезжей части и перевернулся. За рулем находилась 20-летняя девушка без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП через лобовое стекло вылетел четырехлетний ребенок, который находился на руках у 19-летнего пассажира на переднем сидении. Несовершеннолетний погиб на месте до прибытия скорой медпомощи.

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У девушки-водителя была установлена степень опьянения в количестве 0,23 мг/л при допустимой норме в 0,16 мг/л, пишет altapress.ru.

Как выяснилось, собственником машины является 35-летний мужчина. В момент аварии он находился на заднем сидении. В его отношении возбуждено дело об административной ответственности за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят поверку. Все обстоятельства устанавливаются.

Вечером 22 мая пьяный водитель совершил массовое ДТП на Велижанском тракте в Тюмени. Различные травмы получили четыре человека, в том числе двое детей.

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