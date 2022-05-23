Ремонт начался в здании православной школы в Сыктывкаре

В Сыктывкаре начался ремонт здания, где в скором времени начнет работу православная школа. Рабочие планируют воссоздать первоначальный вид объекта культурного наследия.

Здание было передано в безвозмездное пользование благотворительному фонду «Добрые перемены» при Свято-Вознесенском храме. Договор рассчитан на 49 лет, а одним из условий передачи здания является выполнение работ по согласованному проекту сохранения объекта культурного наследия. Раньше в доме располагалась уездная земская больница.

«Так как здание — объект исторического и культурного наследия, ремонт будет проводить очень тщательно и аккуратно, чтобы максимально воссоздать его первоначальный вид. Конечно, ремонтные работы контролируются на всех этапах. Восстанавливать кирпичную кладку, детали внешнего убранства нам помогут эксперты, чтобы наши мастера смогли воссоздать облик здания с исторической точностью», — цитирует учредителя фонда, настоятеля отца Иоанна ИА «Комиинформ».

Ожидается, что ремонт будет выполнен за короткие летние сроки. Работы начнутся с кровли здания.