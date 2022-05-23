Суд на Украине приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению

Военнослужащий российской армии Вадим Шишимарин приговорен Соломенским районным судом Киева к пожизненному лишению свободы. Приговор вынесен в понедельник, 23 мая.

Суд счел доказанным, что 21-летний российский военный нарушил законы и обычаи войны. По данным следствия, Шишимарин якобы причастен к убийству в Сумской области украинца, шедшего вдоль дороги с велосипедом.

«Признать Шишимарина виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», — прозвучало в оглашенном приговоре.

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Адвокат осужденного намерен обжаловать решение суда.

Как ранее в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве взволнованы ситуацией с российским контрактником Вадимом Шишимариным. По его словам, Россия не имеет возможности защищать его интересы, так как деятельность российских ведомств на Украине не ведется, уточнил представитель Кремля.

Россия рассмотрит возможность продолжения попыток помочь россиянину по другим каналам, добавил он.

Процесс над российским военным занял пять дней, слушания начались 18 мая, отмечает «Газета.Ru».

12 мая Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО на Украине за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен. В суде уточнили, что Сергей Шамшура является начальником СИЗО в Николаеве, Роман Чабаненко — начальником СИЗО Кропивницкого. Оба объявлены в международный розыск.

22 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что ведомство возбудило дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными. Отмечалось, что «лица, проходящие службу в украинских СИЗО, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными неоднократно допускали жестокое обращение, пытки и истязания, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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