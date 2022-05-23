Двое рабочих пострадали при падении с высоты в Тверской области

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования двух рабочих в Тверской области. Мужчины упали с высоты около 10 м.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы 23 мая. на острове Лисий Вышневолоцкого водохранилища двое рабочих вели монтаж крана. Они упали с высоты и получили травмы, пишут «Тверские ведомости».

Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Следственный комитет и полиция проводят проверку по факту случившегося. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в этот день сообщалось о падении стрелы башенного крана на рабочих на улице Анны Ахматовой в Новой Москве. Один человек погиб, еще двое пострадали.