В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до конца года

Благодаря существенному замедлению инфляции в стране, Банк России может до конца года снизить ключевую ставку. Об этом 23 мая заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

«Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен, действительно, существенно замедляется, быстрее, чем это происходило в 2015 году. Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года», — рассказал он журналистам.

Министерство финансов РФ также ожидает от Центробанка решения о снижении ключевой ставки. Как заявил 18 мая глава ведомства Антон Силуанов, это позволит снизить ставки по кредитам в банках, что поможет развитию бизнеса в стране.

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29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, с 17 до 14% годовых. Как объяснил регулятор, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения. Указывалось, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. Следующее заседание совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 10 июня.

С 11 апреля Центробанк снизил ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов, до 17,00% годовых. Регулятор объяснил это тем, что несмотря на сохранение рисков для финансовой стабильности, нарастать они перестали, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

До этого, в конце февраля Центробанк на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых. Повышение ставки Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Страны Запада начали усиливать санкции против Москвы на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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