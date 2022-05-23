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В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Благодаря существенному замедлению инфляции в стране, Банк России может до конца года снизить ключевую ставку. Об этом 23 мая заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

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«Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен, действительно, существенно замедляется, быстрее, чем это происходило в 2015 году. Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года», — рассказал он журналистам.

Министерство финансов РФ также ожидает от Центробанка решения о снижении ключевой ставки. Как заявил 18 мая глава ведомства Антон Силуанов, это позволит снизить ставки по кредитам в банках, что поможет развитию бизнеса в стране.

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29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, с 17 до 14% годовых. Как объяснил регулятор, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения. Указывалось, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. Следующее заседание совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 10 июня.

С 11 апреля Центробанк снизил ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов, до 17,00% годовых. Регулятор объяснил это тем, что несмотря на сохранение рисков для финансовой стабильности, нарастать они перестали, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

До этого, в конце февраля Центробанк на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых. Повышение ставки Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Страны Запада начали усиливать санкции против Москвы на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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