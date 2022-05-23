Боец ММА Семенов назвал фаворита боя Прашовича против Папина

Алексей Папин, который входит в топ-10 лучших тяжеловесов мира и занимает верхнюю строчку рейтинга WBC, может одержать победу в поединке с черногорским нокаутером Диланом Прашовичем, считает боец ММА Андрей Семенов. Бой состоится в Омске в пятницу, 27 мая, в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я думаю, что победа будет за ним. Хотя соперник у него непростой и здесь нужно проявить и характер», — сказал он.

Спортсмен отметил, что также важна тактическая подготовка.

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«Уровни таких бойцов где-то примерно равны, где-то они превышают в каких-то качествах скоростных, силовых, выносливости, но именно тактическая подготовка имеет должное место», — уточнил Семенов.

Он напомнил, что Папин — выходец из кикбоксинга и «уже лет пять бьется по правилам бокса довольно успешно». Кроме того, у него поставлен хороший удар нокаутирующих.

«Для боксера-профессионала, считаю, он достаточно молодой. Еще может показать себя и выиграть какие-то титулы», — заявил спортсмен.

Семенов отметил, что Прашович хороший боксер, нокаутер. В то же время Папин, по его словам, спортсмен с хорошим ударом, показавший свой характер.

«Это два достойных соперника», — подчеркнул он.

Ранее 23 мая черногорский нокаутер Дилан Прашович рассказал, что у него большой опыт в боксе. По его мнению, он одержит победу в предстоящем поединке. Тем временем россиянин Алексей Папин, проанализировав технику соперника, отметил, что зрителей ждет зрелищный и «достаточно плотный» поединок.

В этот же день российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов спрогнозировал нокаут Прашовича в поединке. Он предположил, что схватка продлится пять-шесть раундов, после чего вероятен нокаут Прашовича, так как Папин — боец-нокаутер.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск.