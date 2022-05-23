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Чижов упрекнул Зеленского в незнании ситуации «на земле»

Постпред РФ при ЕС Чижов упрекнул Зеленского в «двойственности» и незнании ситуации «на земле» 
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании с Россией говорят о незнании им ситуации «на земле». Об этом завил в понедельник, 23 мая, постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

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«Зеленский, конечно, известный артист. Говорит он примерно одно и то же. Хотя в последнее время в его риторике появилось определенное раздвоение: с одной стороны, выход из кризиса — это дипломатическое решение, а с другой стороны, Украина должна победить. Двойственность позиции по урегулированию вокруг Украины явно обусловлена абсолютным незнанием ситуации «на земле», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, двойственность позиции украинского лидера, считает Чижов, говорит также о том, что ситуация явно «подогревается» Западом.

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«Однако их ждет разочарование», — добавил полпред.

Ранее, 21 мая, французская Le Figaro написала, что Зеленский заявил о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что «Россия этого не хочет». Однако читатели издания раскритиковали заявления украинского лидера, отметив, что он постоянно меняет свою позицию: «сегодня он хочет войны, а на следующий день говорит о переговорах». Это, по их мнению, объясняется тем, что президент Украины стал заложником между украинскими националистами и американцами.

В тот же день военный историк Виктор Литовкин в беседе с «Известиям» назвал глупыми заявления Зеленского об «эвакуации» боевиков с «Азовстали». Как указал эксперт, операция по извлечению боевиков является беспрецедентной по своему содержанию. Но украинская власть не способна признать свое поражение. Литовкин отметил, что бандеровцы в Мариуполе несколько недель ждали, когда Зеленский пришлет им на помощь обещанные «элитные подразделения», но в итоге поняли, что у них есть только два выхода: остаться в катакомбах навсегда или сдаться.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в средине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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