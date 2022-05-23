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Лукашенко указал на попытки Запада расчленить Украину

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Фото: ТАСС/EPA/Wojtek Jargilo
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Западные страны делают шаги, чтобы расчленить Украину, и это крайне настораживает Минск. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

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«Натовцы концентрируют войска на западных рубежах, есть неожиданные вещи в Украине. Нас, да и вас тоже, это беспокоит. Они, политики, делают шаги, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит, что они, поляки и натовцы, готовы выйти, «помочь» таким образом, забрать, как до 1939 года, Западную Украину», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что эта ситуация вызывает обеспокоенность не только с точки зрения безопасности в регионе. Лукашенко уверен, что тот же сценарий разрабатывается и для Западной Белоруссии.

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«Мы ухо востро держим. Как я говорил, украинцам еще придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя позиция», — добавил президент.

22 мая экс-депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале написал, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны.

18 мая помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.

6 мая польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Польша посылает на Украину наемников и кадровых военных для их участия в боевых действиях. Он пояснил, что иностранная военная помощь препятствует разрешению кризиса вокруг Украины. Решению кризиса также мешает тот факт, что Украина фактически находится под внешним управлением, отметил политолог.

В свою очередь, Кива 5 мая уже заявлял, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляются по обновленной стратегии: так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин также заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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