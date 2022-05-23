В Псковской области за выходные обнаружили 70 боеприпасов времен ВОВ
На территории Псковской области за три дня было обнаружено более 70 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В минувшую пятницу, 20 мая, в лесном массиве около деревни Жигари было обнаружено сразу 60 боеприпасов. Специалисты идентифицировали предметы как артснаряды калибра 45 мм.
В тот же день около дома № 13Б в Великих Луках обнаружили ручную гранату Ф-1. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города, уточняет Псковская Лента Новостей.
Кроме того, группа разминирования идентифицировала артснаряд калибра 88 мм вблизи деревни Подмышье Дедовичского района. 21 мая эксперты выезжали в лесной массив у деревни Слопыгино Палкинского района, где был найдет артснаряд калибра 105 мм.
22 мая специалисты также выезжали для идентификации шести минометных мин калибра 82 мм, обнаруженных в деревне Фотьево Великолукского района. Их коллеги из Пскова в этот же день занимались миной калибра 82 мм и артснаряда калибра 76 мм в СНТ «Гостилы» и артснаряда 88 мм в деревне Родина Псковского района.
19 мая пятилетняя девочка обнаружила предмет, похожий на гранату времен ВОВ, во время прогулки по территории детского сада № 162 в Воронеже. По словам мамы ребенка, коллектив родителей детского сада планирует обратиться в прокуратуру с просьбой расследовать инцидент, а также дать правовую оценку действиям заведующей учреждением.