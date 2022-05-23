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В Псковской области за выходные обнаружили 70 боеприпасов времен ВОВ

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На территории Псковской области за три дня было обнаружено более 70 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В минувшую пятницу, 20 мая, в лесном массиве около деревни Жигари было обнаружено сразу 60 боеприпасов. Специалисты идентифицировали предметы как артснаряды калибра 45 мм.

В тот же день около дома № 13Б в Великих Луках обнаружили ручную гранату Ф-1. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города, уточняет Псковская Лента Новостей.

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Кроме того, группа разминирования идентифицировала артснаряд калибра 88 мм вблизи деревни Подмышье Дедовичского района. 21 мая эксперты выезжали в лесной массив у деревни Слопыгино Палкинского района, где был найдет артснаряд калибра 105 мм.

22 мая специалисты также выезжали для идентификации шести минометных мин калибра 82 мм, обнаруженных в деревне Фотьево Великолукского района. Их коллеги из Пскова в этот же день занимались миной калибра 82 мм и артснаряда калибра 76 мм в СНТ «Гостилы» и артснаряда 88 мм в деревне Родина Псковского района.

19 мая пятилетняя девочка обнаружила предмет, похожий на гранату времен ВОВ, во время прогулки по территории детского сада № 162 в Воронеже. По словам мамы ребенка, коллектив родителей детского сада планирует обратиться в прокуратуру с просьбой расследовать инцидент, а также дать правовую оценку действиям заведующей учреждением.

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