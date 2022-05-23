Очистку дна водоемов проведут перед началом пляжного сезона в Оренбуржье

Водолазы приступили к осмотру дна водоемов в Оренбургской области, где в 2022 году откроется купальный сезон. Без такой проверки пляжи не смогут пройти техническое освидетельствование.

22 мая специалисты проверили пляжи в Соль-Илецке. Водолазы осмотрели дно шести водных объектов, пишет 56orb.ru.

В аварийно-спасательной службе рассказали, что во время осмотра водоемов удается найти различные предметы, в том числе бутылки и запчасти от автомобилей.

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В Оренбурге единственной разрешенной территорией для массового отдыха у воды станет пляж на Беловке. Предполагается, что он откроется в начале июня. К открытию сезона пляжу необходимо получить заключение Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Башкирии купальный сезон стартует 1 июня. К открытию готовят 137 пляжей в 57 муниципалитетах.