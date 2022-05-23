Владельцев праворульных автомобилей стали штрафовать из-за пассажиров

Владельцам праворульных машин начали приходить штрафы за использование пассажирами телефонов, так как нейросеть пока не видит разницы между водителем и пассажиром. Такие же проблемы могут возникнуть и с непристегнутым ремнем, заявил в понедельник, 23 мая, в беседе с Autonews.ru представитель компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов.

По словам эксперта, в столице 97% автомобилей с левым рулем и отличать от него правый нейросеть пока не обучали. Даже в идеальных условиях устройства могут ошибаться — например, из-за неудачного солнечного блика перед объективом.

«У нас есть некая заготовка, шаблон для нейросети, в 97% случаев мы можем быть уверены, что информация от камеры будет достоверной. Над остальными нюансами придется поработать. Нейросети нужно будет «скормить» огромный объем материалов и изображений с праворульными автомобилями. Особенно это важно в регионах, куда также приходят такие виды фиксаций», — рассказал Кусов.

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Он отметил, что при оценке фотографии с постановления ответственность за «такой промах» лежит на оформившем его должностном лице.

«Инспектор ГИБДД должен внимательно смотреть на картинку, прежде чем подписывать постановление», — подчеркнул эксперт, призвав автовладельцев перепроверять все данные вручную.

При этом оспорить штраф водителю не составит труда. Как рассказал порталу юрист Дмитрий Дугин, автомобилист в таком случае может направить в ГИБДД любые данные о своей машине, которые подтверждают, что автомобиль праворульный.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в свою очередь прокомментировали, что автомобилисты получат штрафы за такие нарушения только, если автомобиль находится в движении.



«Система определяет нарушение по характерным признакам. Один из таких обязательных параметров — это движение», — уточнил заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД Москвы Егор Чернов.

Он добавил, что если автомобиль стоит на светофоре или в глухой пробке, то штраф не придет. Однако стоит только тронуться — телефон водителю и пассажиру лучше отложить.

Ранее, 12 мая, в ГИБДД напомнили водителям о правилах езды в дождь и об основных правилах дорожной безопасности в тоннелях. В инспекции также напомнили, что всем автомобилистам необходимо регулярно проверять техническое состояние транспортного средства, обдув стекла и исправность щеток ветрового стекла.