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Отопление возобновили из-за холодной погоды в Удмуртии

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В нескольких районах Удмуртии возобновили подачу отопления из-за низкой температуры воздуха. Теплоснабжение может продлиться несколько дней.

В Алнашском районе отопительный сезон продлен на 23–27 мая. В Ярском районе на текущий момент запущена одна котельная, в скором времени включат еще пять объектов. Также о возобновлении теплоснабжения сообщили власти Кезского района.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, возможность включить отопление в городе отсутствует. Тепловое оборудование переведено на летний режим работы, на квартальных теплосетях начались работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Об этом пишет ИА «Сусанин».

20 мая было объявлено о завершении самого продолжительного за 20 лет отопительного сезона в Москве. Тепло подавали в течение 243 дней.

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