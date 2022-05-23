Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» украинские боевики находятся в ДНР

Над украинскими боевиками, вышедшими с мариупольского завода «Азовсталь», может быть проведен трибунал. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, пленные сейчас содержатся на территории Донецкой Народной Республики. В данный момент подготавливаются соответствующие документы, прописывается устав трибунала.

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих ВСУ.

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На следующий день саперные подразделения ВС РФ приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

24 февраля РФ объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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