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Владелец Tetra Pak опроверг уход с российского рынка

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Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Шведский производитель упаковки для пищевой продукции Tetra Pak опроверг свой уход с российского рынка, информирует пресс-служба компании в понедельник, 23 мая.

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Производство на фабрике в Подмосковье и отгрузки на предприятия пищевой промышленности продолжаются, заявил РБК представитель компании в России.

Ранее в этот день появилась информация о том, что головная организация якобы прекратила сотрудничество с дочерней компанией на фоне санкций, перестав согласовывать финансовые документы, поставки и осуществлять цифровую поддержку — при том, что вся информационная система компании РФ расположена на серверах за границей.

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Отмечалось, будто бы на данный момент российское подразделение может печатать лишь ранее загруженные на сервер виды упаковки, однако вносить какие-либо правки в дизайн или информацию на пачке возможности не имеется.

В этот же день «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников рассказал об уходе с рынка РФ американской компании одежды и обуви Levi Strauss & Co, которая владеет основным брендом Levi's, после 29 лет работы. Сейчас она ищет покупателей на часть своих активов.

21 апреля свой полный уход по причине санкций опровергла американская компания Procter & Gamble (P&G). Производитель бытовой химии и товаров для гигиены заявил, что адаптирует бизнес в соответствии с меняющейся обстановкой.

С начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса с российского рынка ушли или приостановили работу многие крупные компании, занимающиеся производством одежды. Среди них — H&M, Mango, Crocs, Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius), PVH Corp. (бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Marks & Spencer, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, ASOS, а также ряд люксовых брендов (Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes).

20 апреля директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга России Сергей Носов заявил, что производители из Китая могут занять место ушедших из РФ зарубежных компаний.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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