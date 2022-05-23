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Испанские дипломаты начали покидать посольство в Москве

Объявленные персонами нон грата испанские дипломаты начали покидать посольство в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Испанские дипломаты начали покидать посольство в Москве. Об этом свидетельствуют кадры, снятые «Известиями» 23 мая.

На кадрах видно, как из здания диппредставительства выезжает несколько черных Audi.

Ранее, 18 мая, МИД РФ сообщил о высылке 27 сотрудников испанских дипломатических миссий. Посол Испании в Москве М. Гомес Мартинес получил ноту с уведомлением об ответной мере на провокационное объявление Мадридом высылки 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании. Испанскую сторону также предупредили, что недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях.

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Ряд сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты.

Тогда же стало известно, что в качестве ответной меры из России будет выслано 24 сотрудника итальянской дипмиссии. Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов еще 5 апреля. В итальянском МИДе тогда отмечали, что такое решение принято по соображениям «национальной безопасности».

Также 18 мая в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Франции Москва объявила персонами нон грата 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России. Как подчеркнули в российском министерстве, такой шаг Парижа нанес серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и др. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.

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