Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в центре Уфы

Семья из трех человек отравилась угарным газом в жилом дом в Уфе. Подача газа прекращена по всему стояку в здании.

По данным управления гражданской защиты, в больницу поступили отец, мать и ребенок. Врачи поставили предварительный диагноз — отравление угарным газом. Пострадавших отпустили домой, пишет «МедиаКорСеть».

Сотрудники газораспределительной службы провели проверку в квартире и выявили нарушение герметичности в вентиляции, в связи с чем подача газа была остановлена.

21 мая в подмосковном Долгопрудном в результате отравления угарным газом погибли четыре человека — женщина, ее сестра и двое детей двух и 11 лет. Еще один мужчина госпитализирован. Инцидент произошел в квартире на Лихачевском шоссе.