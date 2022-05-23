Правительство РФ выделит 3 млрд рублей на капремонт общежитий вузов

Правительство России выделит 3 млрд рублей на проведение капитального ремонта общежитий вузов в регионах страны. Об этом 23 мая заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с с вице-премьерами страны.

«Эту работу правительство ведет по поручению президента [РФ Владимира Путина]. Многие здания нуждаются в существенной реконструкции. А ведь у ребят, которые туда заселяются, должны быть не только комфортные условия проживания, но и возможность заниматься прикладной наукой, пробовать свои силы в творчестве и придумывать собственные проекты, в том числе используя самые современные технологии», — отметил Мишустин.

Он отметил, что капремонт общежитий необходимо проводить прежде всего там, где сейчас создаются новые центры технологического и промышленного роста.

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«Выпускникам высших учебных заведений можно будет уже во время преддипломной практики определиться с трудоустройством, а предприятия и компании получат специалистов с необходимым опытом», — добавил Мишустин.

18 мая стало известно, что в Московской области в 2022 году выделили 126 млн рублей на реставрацию и ремонт музеев. 89 млн рублей поступит из регионального бюджета, остальные средства — из федерального.