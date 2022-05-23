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МИД РФ получил план Италии по урегулированию ситуации на Украине

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Россия получила от Италии предложения по урегулированию кризиса на Украине. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

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«Между Россией и Италией он [план] не обсуждается. Мы его недавно получили. Рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим», — заявил журналистам Руденко.

19 мая СМИ сообщили, что Рим предложил ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине. Он предполагает четыре пункта, в том числе прекращение огня, договор по «спорным территориям» и многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. Документ направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу, с планом ознакомили и представителей стран «большой семерки».

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Все этапы, согласно итальянской идее, должны исполняться под наблюдением таких стран, как Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль. Также идет речь об участии ООН и Евросоюза.

Комментируя эти данные, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле незнакомы с документом, но Москва приветствует инициативы всех тех, кто хочет поспособствовать урегулированию ситуации на Украине.

Тогда же в МИД России подтвердили готовность вернуться к переговорам с Украиной. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса с Россией. Ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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