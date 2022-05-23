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В ГД оценили призыв Польши к Норвегии поделиться доходами от продажи газа с Украиной

Депутат Ананских предложил Польше обратиться к США с призывом поделиться доходами от СПГ с Украиной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в понедельник, 23 мая, комментируя «Известиям» призыв Польши к Норвегии поделиться доходами от продажи газа с Украиной, поинтересовался, почему аналогичное предложение не направить и США.

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«Пренебрежительный тон обращения польского премьера к Норвегии с требованием поделиться деньгами от прибыли за энергоресурсы — в моем понимании очень наглый шаг и трудно с чем сравнимый. У меня в этой ситуации только один вопрос: а почему тогда заодно польский премьер не обратился к президенту США, где тоже увеличилась прибыль наращиванием поставок сжиженного природного газа в Европу?» — подчеркнул депутат.

Накануне государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон отметил, что власти страны считают целесообразным направить прибыль от продажи нефти и газа на решение внутренних проблем национальной экономики, в том числе на нужды будущих поколений и в Глобальный государственный пенсионный фонд.

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По его словам, на экономике страны также сказалось повышение цен и увеличение стоимости электроэнергии и бензина. При этом он отметил большую поддержку Украине, оказанную со стороны Норвегии, и намерение придерживаться такой тактики в дальнейшем.

Таким образом Петерссон отреагировал на поступившее Норвегии предложение от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться частью доходов от продажи газа и нефти с Украиной, о чем польский политик сообщил ранее 22 мая. Его возмутил тот факт, что Норвегия дополнительно может получить €100 млрд прибыли с продажи энергоресурсов на почве роста цен на энергоносители.

С начала спецоперации России по защите Донбасса страны Запада оказывают Украине финансовую поддержку на постоянной основе, которую та требует от них. Так, 6 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время проведения спецоперации в Донбассе ЕК предоставила Украине только финансовой помощи на общую сумму €4 млрд.

При этом одним из источников финансирования Киева украинские и западные политики предлагают сделать замороженные российские активы. Например, 9 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что западные страны заняли линию по «фактическому воровству российских активов».

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