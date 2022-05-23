Кравцов: слово «Бог» по новым правилам орфографии предлагается писать с заглавной буквы

Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках нового проекта правил русской орфографии предложил писать слово «Бог» с заглавной буквы.

«Одна из важнейших задач, которая стоит перед нами, — сохранение и развитие русского языка… Правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — подчеркнул Кравцов на церемонии открытия ХХХ Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» в понедельник, 23 мая.

Правительственная комиссия по русскому языку, со слов министра, рассмотрела и одобрила основные правила русской орфографии.

11 мая Кравцов отметил, что с 1 сентября 2022 года в начальной школе введут уроки исторического просвещения. Нововведение распространится по всей России.