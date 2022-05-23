Два человека пострадали в массовом ДТП в Томске
В Томске за Коммунальным мостом столкнулись сращу четыре автомобиля. Два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России в своем Telegram-канале.
Авария произошла днем 23 мая на Шегарском тракте. Около 14:30 в районе здания № 1 столкнулись Toyota, Nissan, Lada и Volkswagen.
В результате ДТП пострадали женщина, управлявшая Toyota, и мужчина-водитель Lada. Их доставили в медучреждение для осмотра.
Как уточняет РИА «Томск» со ссылкой на фотографии, предоставленные УМВД, один из автомобилей перевернулся на крышу.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Вечером 22 мая пьяный водитель совершил массовое ДТП на Велижанском тракте в Тюмени. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.