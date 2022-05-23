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Два человека пострадали в массовом ДТП в Томске

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В Томске за Коммунальным мостом столкнулись сращу четыре автомобиля. Два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем 23 мая на Шегарском тракте. Около 14:30 в районе здания № 1 столкнулись Toyota, Nissan, Lada и Volkswagen.

В результате ДТП пострадали женщина, управлявшая Toyota, и мужчина-водитель Lada. Их доставили в медучреждение для осмотра.

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Как уточняет РИА «Томск» со ссылкой на фотографии, предоставленные УМВД, один из автомобилей перевернулся на крышу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вечером 22 мая пьяный водитель совершил массовое ДТП на Велижанском тракте в Тюмени. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.

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