Почти 20 участков дорог отремонтируют в Оренбурге

В Оренбурге составили дополнительный список из 19 дорог, которые будут отремонтированы до конца 2022 года. Перечень утвердил губернатор Денис Паслер.

По данным Центра управления регионом, улицы не входили в план ремонта, однако они часто попадали в рейтинг проблемных участков. Об этом пишет РИА «Оренбуржье». Работы проведут на улицах Кима, Фадеева, Профсоюзной, Пролетарской, 9 Января, Лётной, Комсомольской, 8 Марта, Чичерина, Ростошинской, Карагандинской, Газпромовской, Пролетарской, Кобозева, проспекте Парковом, Шарлыкском шоссе и в переулке Свободина. Кроме того, в переулке Матросском и на улице Пролетарской будет выполнен капитальный ремонт.

Специалисты приступят к экспертизе объектов на этой неделе, а конкурсные процедуры по определению подрядчика пройдут в начале июня. Ожидается, что ремонт начнется в середине лета.