Реклама
Прямой эфир

Почти 20 участков дорог отремонтируют в Оренбурге

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбурге составили дополнительный список из 19 дорог, которые будут отремонтированы до конца 2022 года. Перечень утвердил губернатор Денис Паслер.

По данным Центра управления регионом, улицы не входили в план ремонта, однако они часто попадали в рейтинг проблемных участков. Об этом пишет РИА «Оренбуржье». Работы проведут на улицах Кима, Фадеева, Профсоюзной, Пролетарской, 9 Января, Лётной, Комсомольской, 8 Марта, Чичерина, Ростошинской, Карагандинской, Газпромовской, Пролетарской, Кобозева, проспекте Парковом, Шарлыкском шоссе и в переулке Свободина. Кроме того, в переулке Матросском и на улице Пролетарской будет выполнен капитальный ремонт.

Специалисты приступят к экспертизе объектов на этой неделе, а конкурсные процедуры по определению подрядчика пройдут в начале июня. Ожидается, что ремонт начнется в середине лета.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022