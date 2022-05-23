В Якутии пытаются прорвать водную блокаду из-за масштабного паводка

В Якутии в пригородном селе Тулагино затопило по меньшей мере 10 домов. Уровень воды начал расти после того, как ниже по течению реки Лена в Намском районе образовался крупный ледовый затор, который сейчас спасатели МЧС пытаются разрушить.

Одна из местных жительниц описала нынешнюю обстановку в селе. По ее словам, вода пришла в село быстро, в районе трех часов ночи.

«Мы до последнего сидим ждем. Потому что думали: «А вдруг вода пройдет?» А тут уже видим, что она уже быстро идет. И начинаем, конечно, собираться, уже вышли, а уже вот здесь вода», — приводит слова женщины телеканал «Звезда».

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Ранее, 19 мая, сообщалось, что ледоход на реке Лене в Якутии за сутки сместился на 105 км. Активная фаза ледохода наблюдается на территории Олекминского района.

По данным на 19 мая, уровень воды ниже села Саныяхтах составлял 827 см при критическом 1340 см. У села Хоринцы произошло превышение критической отметки, было подтоплено 10 дворовых территорий и два жилых дома. Протяженность ледохода составляла 211 км.

По реке Алдан активная фаза ледохода идет на территории Усть-Майнского и Томпонского районов. Протяженность ледохода составляла 266 км. За сутки ледоход продвинулся на 234 км.

На Амге лед вскрывался на территории Амгинского, Чурапчинского и Таттинского районов. Протяженность ледохода составляла 182 км. На реке Вилюй протяженность ледохода составляла 128 км, лед вскрылся на территории Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов.