В Москве прошел форум «Здоровье нации — основа процветания России»

В Москве в Гостином дворе прошел Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России». Мероприятие собрало более 11,5 тыс. человек. В рамках деловой программы состоялось 27 конгрессов и стратегических сессий. В выставке форума приняли участие 72 организации, включая 12 региональных экспозиций.

Основной темы форума в этом году стало «сохранение и укрепление здоровья населения» как «стратегическая задача обеспечения устойчивого развития и стабильности России». Свои предложения в рамках мероприятия высказали основные ведомства и крупнейшие компании отрасли, представители научных медицинских кругов и практические врачи. Приветственное слово участникам направил и президент России Владимир Путин.

«Среди молодежи приверженность физической культуре по данным Минспорта достаточно высокая. Больше 85% активно занимаются физической культурой, но вот после 25–30 лет, к сожалению, эта активность снижается. Лица в возрасте 30–50 лет, активно вовлеченные в физическую культуру, составляют уже всего 35%. А если мы посмотрим старшее поколение, то среди них активных приверженцев уже не более 20%. И это, конечно, не может нас с вами не беспокоить. Система здравоохранения может обеспечить и поддержать, но укрепление собственного здоровья и то, что мы называем здоровым образом жизни, без каждого из нас, без той активной и, я бы сказал, агрессивной пропаганды пойти не может», — отметил, выступая на форуме, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Также министр рассказал в своем докладе о том, что сегодня делается для сформирования персонального подхода к здоровью каждого россиянина.

«Сегодня в рамках цифровой трансформации мы пошли по пути формирования цифрового профиля пациента. Что это такое? Трансформация здравоохранения — это не просто установить компьютер и перейти на электронную историю болезни. Фактически для каждого пациента, имеющего те или иные заболевания или предрасположенности, должна формироваться индивидуальная программа по прохождению профилактических осмотров, по вакцинации», — сообщил Михаил Мурашко.

Кроме того, важным лейтмотивом мероприятия стали вопросы, возникшие в системе здравоохранения, из-за экономического и политического давления, оказываемого на нашу страну. Участники обсудили конкретные задачи ускорения, перестройки и адаптации всех звеньев здравоохранения к новой реальности.

По этому вопросу, в частности, высказался председатель комитета по охране здоровья Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Дмитрий Хубезов. «Безусловно, те задачи, которые поставил нам президент, — укрепление первичного звена, ликвидация кадрового дефицита, развитие сельского, детского здравоохранения, конечно же, импортозамещение, что в итоге должно выйти на реализацию нашей национальной цели — увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 30-му году — будут проходить в ещё более жёстких и сложных условиях, чем планировалось до этого. Поэтому нам крайне необходима сплоченность и самоотверженность при достижении этих целей», — сказал депутат. Он также подчеркнул, что один из способов реализации этих проблем — это тиражирование наилучших региональных практик. «Очень здорово, что большое количество регионов здесь представляют свои лучшие практики. Обязательно будем стараться, чтобы их подхватили другие регионы, но, без всякого сомнения, нам просто необходимы новые, прорывные, качественные решения, в том числе управленческие решения, чтобы адекватно ответить на все современные вызовы. Поэтому уверен, что именно сегодня многие из них будут реализованы», — заключил Дмитрий Хубезов

Не обошли стороной и влияние, оказанное на систему здравоохранения пандемией COVID-19. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала в своем докладе о региональном проекте по поддержке медицинских работников в связи с психологическим, эмоциональным выгоранием в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В Московской области сформировали семь направлений работы по решению этой проблемы.

«Семь основных направлений — это, конечно же, снижение нагрузки и организация работы; образование, колоссальный запрос у наших медиков на повышение квалификации; наставничество, это в первую очередь запрос от молодых специалистов; психологическая поддержка; мотивация оплаты труда; правовая поддержка и обратная связь с родителями. Это тот пул направлений, которые поддержали абсолютно все наши медицинские работники, которые работают в первичном звене», — рассказала Светлана Стригункова.

Организаторы форума выступили Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения Российской Федерации при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Государственной думы ФС РФ, федеральных министерств и ведомств, правительства Москвы, администраций регионов, Общественной палаты, РСПП, ТПП РФ, ФНПР.