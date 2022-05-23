Посольство России в Пхеньяне сообщило о практически полном локдауне в КНДР

В КНДР на фоне стремительно распространяющегося коронавируса наблюдается практически полный локдаун. Посольство РФ в Пхеньяне в понедельник, 23 мая, сообщило о полной остановке всех предприятий, кроме жизненно важных.

«Введенные 10 мая ограничительные меры остаются очень жесткими, особенно в Пхеньяне, где заболеваемость в целом выше, чем в среднем по стране. Здесь фактически объявлен тотальный локдаун. Работают только предприятия непрерывного цикла и те структуры, от которых зависит жизнеспособность трехмиллионного города», — сообщили ТАСС в дипведомстве.

Там также отметили, что, несмотря на выявление около 2,8 млн граждан с повышенной температурой, не все из них больны COVID-19. Тем более что в норму пришли уже 2,3 млн из них.

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Власти КНДР на данный момент называют заболевание неизвестной лихорадкой, но поступающие данные говорят о том, что речь идет о распространении COVID-19.

21 мая о готовности помочь КНДР в борьбе с распространением заболевания высказались в США. По словам источника агентства Reuters в администрации американского президента Джо Байдена, КНДР из-за распространения заболевания в стране столкнулась с «довольно серьезной ситуацией».

19 мая в посольстве РФ в Северной Корее заявили, что у России есть планы по оказанию помощи КНДР.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны, в связи с тем что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».