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В Париже убили охранника посольства Катара

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Фото: REUTERS/Antony Paone
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Охранника посольства Катара в Париже 23 мая убили у здания диппредставительства. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

По данным источника, инцидент произошел около 7:00.

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«Охранник был забит до смерти в понедельник утром во время драки у посольства Катара в Париже, в 8-м округе», — говорится в сообщении телеканала.

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Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В полиции также указали на то, что 38-летний мужчина не состоял на учете в психиатрическом диспансере, однако, по мнению специалистов, у него есть психические отклонения.

Криминальная бригада парижской судебной полиции расценивает преступление как умышленное убийство. В прокуратуре уточнили, что обстоятельства гибели охранника посольства еще предстоит установить, добавив, что применение подозреваемым оружия не подтверждено. Отмечается, что антитеррористическая прокуратура к выяснению обстоятельств происшествия не привлекалась.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что во время обстрела КПП у города Ариэль на Западном берегу реки Иордан погиб охранник. Отмечалось, что Усиленные подразделения армии, Службы общей безопасности ШАБАК и полиции и военной разведки начали поиски двоих террористов, совершивших нападение.

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