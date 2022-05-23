Россия отозвала заявку на проведение «Экспо-2030» в Москве

Россия отозвала заявку Москвы на право проведения «Экспо-2030». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает МИД РФ.

«Очевидно, что заявка Москвы на проведение «Экспо-2030» на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала», — говорится в сообщении.

Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая, добавили в министерстве.

«Экспо-2020» прошло в Дубае. Для посетителей было доступно около 400 национальных и тематических павильонов. Отдельный блок программы посвятили развитию предпринимательского дела.