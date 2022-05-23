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Четыре человека погибли на водоемах Удмуртии в 2022 году

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С начала 2022 года в Удмуртии произошло семь несчастных случаев на водоемах. Четыре человека погибли.

По словам врио начальника регионального управления МЧС Сергея Пряженцева, статистику по несчастным случаям сдерживает похолодание, из-за которого откладывается начало купального сезона. Об этом пишет Udm-info.ru. Пряженцев уточнил, что в 2019 году на водоемах погибли семь человек, в 2020 и 2021 годы — по двое погибших.

Всего с начала года зарегистрировано семь несчастных случаев. 22 февраля ребенок провалился под лед возле водонапорной башни в Балезинском районе. Причиной инцидента стало отсутствие ограждения у башни. Ребенка спас отец.

На прошлой неделе в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика во время рыбалки. Ребенок отправился к реке Рудной без разрешения родителей и утонул.

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