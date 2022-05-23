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Песков: власти Польши занимают позицию на грани сумасшествия в отношении России

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Польши заняли «оголтелую, на грани сумасшествия позицию» по отношению к России, и по этой причине предугадать газовую ситуацию навряд ли удастся.

Таким образом пресс-секретарь президента России отреагировал на расторжение Варшавой соглашения от 1993 года на поставку газа из РФ.

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«Что будет дальше, сейчас вряд ли кто-то возьмется прогнозировать, потому что это просто невозможно. Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — подчеркнул Песков на брифинге в понедельник, 23 мая.

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Он отметил, что на данный момент не стоит браться за обсуждение каких-то договорных отношений, так как польская сторона давно отказалась оплачивать газ, но при этом продолжает косвенно его получать по более высокой стоимости.

23 мая представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил о решении Польши разорвать соглашение с Российской Федерацией о поставках газа от 1993 года. Документ актуален до конца 2022-го, но польские власти намерены его досрочно расторгнуть. Как отмечается в соглашении, Польша в праве получать от РФ до 10 млн куб. м газа в год.

18 мая финская компания Gasum не приняла российские требования перейти на новую систему оплаты газа в рублях, предупредив о прекращении поставок газа. Позже она сообщила, что с 21 мая и в течение летнего сезона этого года будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников — через интерконнектор Balticconnector в Эстонии.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа после приостановки прямых поставок.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

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