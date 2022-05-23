Два человека пострадали в протаранившем прицеп авто в Брянской области

В Брасовском районе Брянской области в столкновении автомобиля с полуприцепом пострадали два человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла 22 мая в 2:30 на улице Лесозаводской. По предварительным данным, 33-летний водитель легкового Ford Focus потерял управление и врезался в полуприцеп, который стоял на обочине, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате ДТП 29-летний пассажир легковушки получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и едва не лишился пальца на руке. Он и водитель машины, тоже пострадавший в аварии, были госпитализированы.

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По данным сотрудников ГИБДД, автомобилист в момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он не был пристегнут ремнем безопасности.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вечером 22 мая пьяный водитель совершил массовое ДТП на Велижанском тракте в Тюмени. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.