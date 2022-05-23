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СБУ получила показания Медведчука против Порошенко

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны Петра Порошенко. Сотрудники ведомства в понедельник, 23 мая, подтвердили данную информацию.

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Медведчук привел доказательства того, что Порошенко был инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара — Западное направление», а также замешан в торговле углем с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). СБУ сообщила, что суды, прокуратура и антимонопольный комитет поспособствовали незаконной деятельности бывшего президента.

«Описывая сущность схемы (приватизации нефтепровода), Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях», — сообщила СБУ.

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12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже Зеленский предложил России обменять его на пленных украинских военных.

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