В МИД России указали на последствия для Молдавии в случае выхода из СНГ

Возможный выход Молдавии из Содружества независимых государств (СНГ) нанесет вред самому Кишиневу, это был бы неправильный шаг. Такое мнение выразил 23 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Нам кажется, это был бы неправильный шаг. В рамках СНГ Молдавия пользуется массой льгот и преимуществ, в частности является членом свободной зоны торговли, и, несомненно, выход из таких соглашений отразится негативным образом на ее экономике. Помимо этого, существует масса соглашений, касающихся миграции, социального обеспечения, других вещей, выход из которых, конечно, повредит самой Молдавии больше, чем кому-либо», — сказал она журналистам.

Руденко также отметил, что это будет суверенный выбор самой Молдавии.

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17 мая спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что властям страны следует задуматься над тем, стоит ли оставаться в составе СНГ. По его словам, Молдавии необходимо уже ориентироваться на расширение рынков и переориентацию экспорта на европейский рынок.

Эту тему поднимала и президент Молдавии Майя Санду. 3 марта она заявила, что когда Кишинев значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ». В тот же день стало известно, что Молдавия подписала заявку на вступление в Евросоюз.

При этом еще в октябре прошлого года позиция властей Молдавии касательно этого вопроса была другой. Тогда там заявляли, что Кишинев заинтересован в рынках СНГ для продажи своей продукции и не обсуждает вопрос выхода страны из состава Содружества.