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В ГД ответили на расторжение Польшей договора на поставку газа из России

Депутат Ананских назвал некорректным и наглым решение Польши досрочно расторгнуть договор с РФ на поставку газа
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Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Wojciech Kardas
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Польша ведет себя некорректно и даже нагло на международном рынке. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя решение польских властей досрочно разорвать соглашение на поставку российского газа.

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«Любой договор подразумевает взаимоотношения, поэтому разрывать договор в одностороннем порядке — это его нарушение. В любом случае, там должны быть или какие-то санкции за это, или должен быть указан срок, за который нужно об этом уведомить. Польша точно нарушила все договоренности, она ведет себя совершенно некорректно, я бы даже сказал, местами нагло на международном рынке», — подчеркнул он.

Также политик выразил сожаление в связи с последними решениями польских властей. Ананаских предположил, что Польша считает себя достаточно неуязвимыми на международной арене в Европе, где, уже не слышно, к примеру, голоса Германии или Франции.

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Ранее в этот день уполномоченный кабмина Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский объявил о том, что страна досрочно разрывает межправительственное соглашение на поставку российского газа.

По его словам, спустя практически 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между двумя странами полностью прекращают свое существование. Соглашение между Россией и Польшей, которое действует до конца 2022 года, подразумевало получение европейской стороной от РФ до 10 млн куб. м газа в год.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа после приостановки прямых поставок.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

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