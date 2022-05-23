Двое детей пострадали в ДТП с пьяным водителем в Тюмени

Пьяный водитель совершил массовое ДТП на Велижанском тракте в Тюмени. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.

Авария произошла вечером 22 мая. По данным ГИБДД, водитель автомобиля ИЖ-2120 допустил столкновение со стоявшей машиной Toyota, а затем столкнулся с Hyundai. В ходе проверки было установлено, что 40-летний автомобилист был пьян, а также не имеет прав на управление транспортным средством. Об этом пишет портал «Наш город».

Сам водитель «ИЖ», а также пассажиры Hyundai — 70-летняя женщина и дети шести и десяти лет — получили различные травмы.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием школьного автобуса под Хабаровском. Транспортное средство протаранил легковой автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Дети и водитель автобуса получили ушибы и ссадины.