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Двое детей пострадали в ДТП с пьяным водителем в Тюмени

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Пьяный водитель совершил массовое ДТП на Велижанском тракте в Тюмени. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.

Авария произошла вечером 22 мая. По данным ГИБДД, водитель автомобиля ИЖ-2120 допустил столкновение со стоявшей машиной Toyota, а затем столкнулся с Hyundai. В ходе проверки было установлено, что 40-летний автомобилист был пьян, а также не имеет прав на управление транспортным средством. Об этом пишет портал «Наш город».

Сам водитель «ИЖ», а также пассажиры Hyundai — 70-летняя женщина и дети шести и десяти лет — получили различные травмы.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием школьного автобуса под Хабаровском. Транспортное средство протаранил легковой автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Дети и водитель автобуса получили ушибы и ссадины.

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