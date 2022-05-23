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ПМЭФ-2022 состоится с соблюдением мер эпидемиологической безопасности

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на площадке ПМЭФ-2022 будут приняты меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, отвечающие требованиям Роспотребнадзора.

До начала форума участникам в едином личном кабинете необходимо внести данные о перенесенном COVID-19, наличии или отсутствии антител к вирусу и пройденной вакцинации. Только после заполнения анкеты участник сможет записаться на ПЦР-тестирование.

Всем участникам, представителям СМИ и сотрудникам нужно пройти ПЦР-тестирование в одном из специализированных центров, организованных Роспотребнадзором, не ранее чем за сутки до прибытия на площадку форума.

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Результаты теста автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 активирует доступ на площадку по аккредитационному бейджу.

Бейдж будет активен в течение 48 часов с момента загрузки отрицательного результата в информационную систему форума. Статус бейджа и время загрузки результата можно будет посмотреть в едином личном кабинете. Если участник посещает форум в течение нескольких дней, на повторное тестирование нужно прийти через 48 часов с момента сдачи предыдущего теста, чтобы результат повторного теста был загружен в систему до того, как закончит действовать предыдущий. В личном кабинете будет размещено напоминание, когда ориентировочно нужно сдать следующий тест.

Специализированные пункты для прохождения ПЦР-тестирования будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, а также региональных лабораториях Роспотребнадзора Российской Федерации. Для участников форума центры тестирования в аэропортах и гостиницах будут работать круглосуточно в период проведения мероприятия. Адреса и часы работы пунктов, а также стоимость сдачи теста размещены на официальном сайте мероприятия.

Руководствуясь самыми строгими требованиями, оргкомитет Петербургского международного экономического форума реализует комплекс мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Комплекс мер в том числе предусматривает установку на площадке рециркуляторов воздуха и устройств для обеззараживания, организацию тепловизионного контроля, создание цифровых систем учета коллективного иммунитета. С целью соблюдения мер безопасности планируется расширить инфраструктуру доступа на площадку форума и организовать контроль за состоянием здоровья гостей мероприятия.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

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