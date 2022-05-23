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Стоимость пешеходного моста в Орске повысили до 57,7 млн рублей

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В Орске (Оренбургская область) значительно выросла оценочная стоимость строительства нового пешеходного моста в парке Строителей. Об этом сообщает «Урал56.ру» со ссылкой на администрацию города.

Смета на строительство была подготовлена еще несколько лет назад. Специалисты произвели переоценку, теперь стоимость возведения моста вместе со строительным контролем может составить 57,7 млн рублей.

Обновленная смета будет направлена на госэкспертизы. Сроки строительства моста в администрации не уточнили.

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Понтонный мост, который ведет к парку, в 2022 году ушел под воду. Ранее конструкцию не раз ремонтировали, но понтоны продолжали набирать воду и проседать. Около двух лет назад стоимость строительства нового моста оценивали примерно в 20 млн рублей.

На данный момент попасть в парк можно со стороны нижней дороги на автомобилях.

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