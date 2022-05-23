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Слуцкий останется главным тренером футбольного клуба «Рубин»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Леонид Слуцкий сохранит пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Об этом 23 мая сообщил гендиректор клуба Рустем Сайманов.

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«Слуцкий продолжит работу в «Рубине». Он не обращался с просьбой об отставке по ходу сезона. Такого не было», — сказал Сайманов на пресс-конференции.

Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года. По итогам сезона-2021/22 команда вылетела в Футбольную национальную лигу, заняв 15-е место в Российской премьер-лиге, пишет «Спорт-Экспресс».

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«Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины — решения ФИФА, УЕФА, — и они сильно повлияли на результат. Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех», — добавил Сайманов.

Слуцкому 51 год, под его руководством московский ЦСКА трижды выигрывал чемпионат России, а также по два раза Кубок России и Суперкубок страны. Слуцкий трижды признавался тренером года по версии Российского футбольного союза.

В РФ Слуцкий также работал с клубами «Москва» и «Крылья Советов». С 2015 по 2016 год возглавлял сборную России, на чемпионате Европы — 2016 команда не смогла выйти из группы. В Европе Слуцкий тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Виттесс».

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