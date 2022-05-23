Центр управления проектами развития креативных индустрий предложили создать на Дальнем Востоке

Вопросы развития креативной индустрии Дальнего Востока и создания условий для стимулирования отрасли обсудили в рамках круглого стола на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Мероприятие, организованное в рамках подготовки к проведению VII Восточного экономического форума — 2022, который состоится 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), собрало ключевых экспертов по креативным индустриям.

В условиях масштабных изменений в экономике Дальнего Востока, когда создаются центры экономического роста, крупные инвестпроекты, сокращается миграционный отток, сформировался запрос на новое качество жизни, создание культурных центров и современных пространств, формируется потенциал для развития креативных индустрий. В соответствии с принятой правительством в конце 2021 года Концепцией развития креативных (творческих) индустрий разработан план мероприятий по созданию механизмов господдержки, новых образовательных программ, арт-резиденций, определения приоритетных направлений.

Для эффективной поддержки креативных индустрий необходимо выработать методику изучения и оценки. Один из способов предложил директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко: «Уловить такой сложный объект, как креативная экономика, можно только за счет комплекса измерителей. Например, помимо традиционной статистики важно рассчитать долю креативных работников, занятых в традиционных отраслях, в том числе промышленности. Наши оценки по России показывают, что размер такой «скрытой» творческой занятости превышает численность занятых в собственно креативных индустриях. Поддержка такой синергии отраслей на уровне конкретных территорий и проектов — логичный сценарий для государства. Еще один момент: эффективная система мониторинга должна не столько агрегировать данные прошлого, сколько оперативно выявлять перспективные бренды, команды и проекты по всей территории, ориентировать меры политики на масштабирование новых бизнес-моделей с максимальным экономическим эффектом. Наконец, важно подсказать регионам и городам их перспективную креативную специализацию и помочь выстроить взаимовыгодное взаимодействие».

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Тему выявления локальной специфики креативных индустрий дополнила руководитель стратегических проектов ГМИИ им. Пушкина Алиса Прудникова. По ее мнению, ключевым понятием должна быть связанность — связанность художника и чиновника, связанность внутреннего и внешнего позиционирования региона, формирование единой творческой среды и общего контекста.

Идею о внимании к региональной специализации креативного бизнеса поддержал и генеральный директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов: «Дальний Восток — это спортзал для бизнеса. Я предлагаю создать некий путь креативщика — дорожную карту, как себя ведет креативный человек. Первое — проживание и создание сообщества, среды. Второе — учеба и развитие креативных специальностей. И третье — специализированные развлечения и досуг, где люди могли бы больше общаться».

Виктория Богинская, управляющий партнер центра территориального и пространственного развития «ЯРУС», обозначила важность предпроектного исследования территорий и учета климатических особенностей региона, прежде чем проектировать типовые пространства и креативные центры в стремлении копировать успешные креативные кластеры из центральных регионов России. Кроме того, по ее мнению, важно при проектировании закладывать гибкость и многофункциональность планируемых к созданию новых центров.

Вместе с тем эксперты сошлись на мнении, что необходимо актуализировать образовательные программы. «Сейчас мы «закладываем фундамент развития креативных индустрий» и должны сфокусировать внимание на тех, кто будет «строить на нем дом. Это молодые люди в возрасте от 12–17 лет». Ключевая задача — включить в систему специального профессионального образования востребованные работодателями и обучающимися образовательные программы, направленные на приобретение компетенций, навыков и квалификаций в сфере креативных индустрий. Для этого мы инициировали соответствующий проект «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе СПО на основе модели колледжа креативных индустрии», который сейчас пилотируется в семи регионах. Причем перечень направлений подготовки собран на основе анализа запроса как представителей индустрии, так и пожеланий подростков в каждом регионе», — рассказал руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Института развития профобразования Министерства просвещения России Иван Клиндухов. Он также отметил комплексный межведомственный подход к развитию креативных индустрий в Республике Саха (Якутия).

Эксперт Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики выступил с предложением в рамках утвержденных федеральных инициатив и мероприятий по развитию креативных индустрий в России «пилотировать» их сначала на Дальнем Востоке. В рамках предлагаемого правительственного плана по созданию межведомственных и межрегиональных проектных офисов это будет первый специализированный центр управления проектами и взаимодействия между чиновниками, экспертами, региональными властями и представителями креативных индустрий.

«Креативные индустрии сегодня переросли творчество и становятся драйвером развития бизнеса и территорий. КРДВ видит этот потенциал и выступает с предложением по созданию единого центра компетенций по формированию подходов к развитию креативной экономики на Дальнем Востоке. Центр станет инструментом по разработке эффективных инициатив поддержки, внедрению лучших практик, формированию образовательных программ, созданию инфраструктуры для развития креативных индустрий», — прокомментировал директор департамента развития территорий и программы «Дальневосточная ипотека» Илья Петрасов.

VII Восточный экономический форум — 2022 состоится 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке. Организатор — фонд «Росконгресс».