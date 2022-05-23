Потолок обрушился в одном из ТЦ Калининграда

В Калининграде обвалилось потолочное покрытие в одном из торговых центров. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на местные СМИ и паблики в соцсетях.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 мая, в торговом центре «Калининград-Плаза». В публикациях говорится об обвалившемся потолочном покрытии, информация о пострадавших отсутствует.

По данным издания, торговый центр прекратил свою деятельность не неопределенное время. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

25 апреля в торговом центре «Шелковый путь» в Подмосковье произошел пожар. Его площадь составила 400 кв. м. Из здания было эвакуировано 200 человек.