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ФСБ задержала главу района Челябинской области по подозрению в коррупции

Глава Агаповского района Челябинской области подозревается в получении взятки на 1 млн рублей
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Фото: ФСБ РФ
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Глава Агаповского района Челябинской области Байдавлет Тайбергенов задержан по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей от представителя коммерческой организации. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая, в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

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«По данным следствия, в 2016–2018 годах подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме около 1 млн рублей за совершение действий по заключению договоров аренды муниципального имущества», — сказано в сообщении.

Добавляется, что преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.

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В отношении главы района возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

В прошлый понедельник, 16 мая, сообщалось, что обвинение в получении крупной взятки предъявили главе отдела по противодействию коррупции челябинской таможни уральского управления Федеральной таможенной службы (УФТС) Владимиру Гефелю. Он арестован на два месяца. Как отмечалось, вина высокопоставленного сотрудника таможни подтверждается показаниями свидетелей и оперативно-разыскными мероприятиями ФСБ РФ.

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