В рамках новых правил орфографии слово «бог» предложили писать с заглавной буквы

Слово «бог» в рамках новых правил орфографии будут писать с заглавной буквы наравне с именами других святых. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на открытии XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

«Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — заявил Кравцов.

Данные правила, по его словам, уже были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

Кравцов 11 мая сообщил, что с 1 сентября нового учебного года в начальных классах образовательных учреждений по всей России появятся уроки исторического просвещения.