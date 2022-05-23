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Сооружение трех из пяти оснований для опор моста через реку Битцу завершено

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Работы по сооружению оснований трех из пяти опор моста через реку Битцу завершены в рамках строительства Московского скоростного диаметра. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы в понедельник, 23 мая.

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«Выполнены работы по погружению свайного основания под три из пяти опор моста. Также ведется устройство технологических площадок для сооружения свайных оснований оставшихся двух опор», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На мосту будет восемь полос движения — по четыре в каждом направлении. Новый объект обеспечит съезды с Московского скоростного диаметра на Симферопольское шоссе и МКАД, передает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что длина моста составит 109 м, ширина — 40 м. На объекте уже уложили более 300 куб. м бетона. Монтаж пролетного строения начнется после завершении сооружения опор. Он добавил, что железобетонные балки пролетного строения будут монтировать при помощи кранов с последующим сооружением монолитной плиты проезжей части.

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Московский скоростной диаметр позволит соединить крупнейшие вылетные магистрали города и более 40 его районов. Трасса разгрузит МКАД, Третье транспортное кольцо (ТТК), дороги на севере, востоке и юге столицы, пишет РИАМО.

Ранее, 16 марта, мэр города Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется останавливать строительство метрополитена и дорог.

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