Песков переадресовал вопрос о дальнейшем транзите газа через Польшу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в «Газпром» вопрос о том, как разрыв Польшей соглашения о поставках российского газа скажется на транзите через эту страну по газопроводу Ямал — Европа.

«Что касается транзитной стороны этого дела, я думаю, при необходимости более подробные объяснения будут готовы дать в «Газпроме», но это тема, которая, конечно же, заслуживает внимания в том понимании, что все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма напряженно сейчас функционируют», — рассказал Песков журналистам, комментируя эту тему.

Пресс-секретарь президента России отметил, что из-за позиции Варшавы трудно прогнозировать, могут ли быть возобновлены поставки российского газа в эту страну.

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«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — добавил Песков.

Ранее в этот же день стало известно, что Польша досрочно разорвала межправительственное соглашение на поставку российского газа, которое было подписано в 1993 году.

27 апреля «Газпром» заявил о приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

За день до этого уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

26 апреля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что прожить без газа из РФ Польше будет нелегко. По его словам, промышленность страны, особенно химическая, потребляет много голубого топлива.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа.

Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны продолжают вводить из-за начавшейся 24 февраля спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса.

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