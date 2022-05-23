МИД КНР выразил протест США в связи с заявлением Байдена о Тайване

МИД Китая выразил в понедельник, 23 мая, протест США в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о готовности военного участия Соединенных Штатов в защите Тайваня «на случай вторжения».

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярном брифинге.

Вэньбинь напомнил о принципе «одного Китая и трех китайско-американских совместных коммюнике». Он призвал США быть осторожнее в словах и поступках, а также отказаться от поддержки идеи о независимости острова, сообщается на сайте «360».

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Ранее в этот день Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения», передает RT.

По словам главы государства, США готовы оказать Тайваню военную поддержку в случае вторжения на остров.

19 мая глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи заявил в ходе телефонных переговоров с советником президента США Джейком Салливаном, что Китай примет ответные меры в случае вмешательства во внутренние дела страны со стороны Вашингтона. По словам китайского политика, американские власти за последнее время допустили ряд действий и высказываний, наносящих ущерб интересам Пекина, сообщается на сайте kp.ru.

8 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить его заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с КНР.

2 мая китайский портал CGTN уличил НАТО в попытках дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. В издании подчеркнули, что НАТО «кричит» о мире и безопасности, но в то же время сбрасывает бомбы на другие страны.

1 мая Financial Times со ссылкой на источники сообщил, что в начале марта состоялись переговоры Вашингтона и Лондона на высоком уровне по вопросу сотрудничества на фоне «китайской угрозы» Тайваню. На встрече обсуждались варианты действий для снижения рисков войны с КНР из-за острова.

15 апреля представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, поскольку действия США противоречат принципу «одного Китая».

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и Материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.