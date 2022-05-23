Поставки кнопочных телефонов в Россию резко выросли

В первом квартале 2022 года импорт кнопочных телефонов в Россию вырос на 43%. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

Поставки составили 3,5 млн устройств, что сопоставимо только с импортом 2017 года. Такую популярность объяснили простотой и надежностью устройств, а также их низкой ценой. При этом уровень поставок смартфонов рухнул на 14% и составил 6,8 млн.

«Но сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру», — рассказал изданию руководитель GS Group Александр Сурков.

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Несмотря на это, ритейлеры отметили снижение спроса на модели подобной комплекции. Так, в первом квартале 2022 года в «М.Видео-Эльдорадо» продали только 1,3 млн гаджетов.

18 мая технический директор компании по производству носимой электроники QRepublik, резидент биомедицинского кластера фонда «Сколково» Клим Тодрик объяснил, как правильно выбирать недорогие гаджеты.

В различных устройствах недорогого сегмента при схожей стоимости может наблюдаться заметное отличие в наборе характеристик. Так, производители часто лишают смартфоны ряда полезных опций и в целом предоставляют меньший объем памяти, простую камеру, процессор не всегда достаточной производительности и не внедряют сканер отпечатка пальцев.