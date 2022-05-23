ЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубля

Банк России опроверг появившуюся в СМИ информацию о покупке валюты у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы регулятора.

В Центральном банке РФ отметили, что информация не соответствует действительности.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что Центробанк начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, добиваясь сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.

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20 мая директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что экономика РФ быстро адаптируется к меняющимся условиям. Он добавил, сама структурная перестройка может продолжаться до 2024 года.

19 мая Центробанк смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая банки России смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.

С 9 марта по 9 сентября Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. Отмечалось, что в этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.