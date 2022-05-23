Сахалинская область передала эстафету акции «Сад памяти» Камчатскому краю

Десятки жителей Сахалинской области посадили 3 тыс. елей, которые стали символом памяти героев Великой Отечественной войны. Губернатор передал эстафету акции Камчатскому краю.

Памятный сад в окрестностях Южно-Сахалинска разбили 80 человек. Это волонтеры, сотрудники лесного и охотничьего хозяйства, представители власти и общественных организаций, а также сотрудники энергетических компаний. В честь земляков — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла они посадили 3 тыс. елей, которые стали напоминанием о подвиге предков.

«В военные годы Сахалин находился в сложном положении: оставаясь глубоким тылом, регион в любой момент мог стать прифронтовой территорией, так как граничил с Японией — союзником Германии. Главные бои здесь развернулись в 1945-м, и в результате Южный Сахалин был освобожден от японских захватчиков. Всего за пять лет войны более 20 тыс. жителей региона ушли на фронт, а оставшиеся сахалинцы трудились на предприятиях лесной, рыбной, угольной и нефтяной промышленности. Вместе с нашими героями — тружениками тыла и бойцами мы пришли к Победе», — рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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В рамках «Сада памяти» главы субъектов России передают друг другу эстафету акции. Следующим регионом, где посадят деревья в честь тех, кто приближал Победу, станет Камчатский край. Центральное мероприятие там запланировано на 27 мая.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны — всего 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших. В этом году памятные деревья высадили жители уже более 75 регионов России и 27 зарубежных стран. Акция продлится до 22 июня. Финальное мероприятие пройдет в День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве.

Акция организована АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».