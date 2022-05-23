Казахстан с июня запустит три дополнительных поезда в Россию

С июня текущего года Казахстан возобновит курсирование трех поездов в Россию по маршрутам: Караганда-Омск и Москва, а также Алматы-Казань. Об этом 23 мая сообщили в компании перевозчика «Казахстанские железные дороги».

Так, поезд №145/146 по маршруту Караганда-Омск будет курсировать из Казахстана по пятницам и по вторникам с 3 июня. Из Омска поезд начнет ходить с 4 июня по субботам и средам.

Поезд №113/114 сообщением Алматы-Казань будет ходить из Казахстана по понедельникам с июня. Из Казани он будет курсировать по четвергам с 9 июня.

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«Курсирование поезда №83/84 сообщением Караганда-Москва сокращается до станции Самара. Он будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля 2022 года по четным датам. Из Омска в Караганду состав будет курсировать с 10 июня по 30 июля 2022 года по четным датам», — говорится в сообщении.

Перед покупкой билетов компания просит пассажиров соблюдать требования порядка пересечения государственной границы Казахстана на период карантинных ограничений. Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну необходимо иметь при себе справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. При этом с даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов. Также можно предоставить документ о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (срок не более шести месяцев после получения последней дозы).

«Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19», — указали в пресс-службе компании.

С 20 апреля власти России и Казахстана запустили международный поезд по маршруту Атырау–Астрахань. Он курсирует через день: из Атырау состав отправляется по четным датам, а из Астрахани в Атырау — по нечетным».