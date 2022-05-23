Зеленский утвердил закон о конфискации активов за поддержку спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 мая, подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших специальную военную операцию России по защите Донбасса.

В законе отмечается, что выявление и конфискация активов лиц, оказавшихся под санкциями, поможет в кратчайшие сроки и эффективно пополнить украинский бюджет, сообщает офис главы государства.

Верховная рада приняла первый вариант этого закона 21 апреля, однако Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале.

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12 мая спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада одобрила закон, который даст возможность конфисковать по решению суда имущество поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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