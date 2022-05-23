Транспортной реформе в Санкт-Петербурге найдут нового куратора

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, курирующий транспортную инфраструктуру и инвестиции, может вскоре покинуть свой пост. Об этом 23 мая пишет газета «Деловой Петербург».

Впервые о грядущих кадровых перестановках в середине прошлой недели сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«С высокой вероятностью, новым президентом АвтоВАЗа может стать вице–губернатор Петербурга, экс-министр транспорта Максим Соколов», — написал он в своем Telegram-канале.

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Эту информацию подтвердили источники «ДП» в Смольном и в подведомственных Соколову отраслях.

Перемены означают необходимость назначения нового куратора транспортной реформы в Петербурге, на которую выделена значительная часть бюджетных средств.

«Сфера транспорта признана особенно важной, поскольку в Петербург в ближайшие годы вольется много федеральных средств: и на метрополитен, и на Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД). И вопрос с высокоскоростной магистралью на самом деле не закрыт. В связи с этим имя нового вице–губернатора, курирующего сферу, наверняка будут определять в Москве», — предположил источник издания.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Транспортной реформе в Петербурге найдут нового куратора».