Транспортной реформе в Санкт-Петербурге найдут нового куратора
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, курирующий транспортную инфраструктуру и инвестиции, может вскоре покинуть свой пост. Об этом 23 мая пишет газета «Деловой Петербург».
Впервые о грядущих кадровых перестановках в середине прошлой недели сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«С высокой вероятностью, новым президентом АвтоВАЗа может стать вице–губернатор Петербурга, экс-министр транспорта Максим Соколов», — написал он в своем Telegram-канале.
Эту информацию подтвердили источники «ДП» в Смольном и в подведомственных Соколову отраслях.
Перемены означают необходимость назначения нового куратора транспортной реформы в Петербурге, на которую выделена значительная часть бюджетных средств.
«Сфера транспорта признана особенно важной, поскольку в Петербург в ближайшие годы вольется много федеральных средств: и на метрополитен, и на Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД). И вопрос с высокоскоростной магистралью на самом деле не закрыт. В связи с этим имя нового вице–губернатора, курирующего сферу, наверняка будут определять в Москве», — предположил источник издания.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Транспортной реформе в Петербурге найдут нового куратора».